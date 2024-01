Baile do Bowie abre a programação do Cine Joia no sábado

O Baile do Bowie abre a programação de 2024 do Cine Joia dia 13 de janeiro, sábado, para comemorar os 77 anos de David Bowie. Reunindo DJs, performers, maquiagem e drag queens, a festa produzida anualmente pela produtora Flávia Durante reúne fãs de todo Brasil para celebrar a genialidade do músico britânico.

Nesta edição o Baile do Bowie conta com performance de Betina Polaroid.

Concurso de looks no Baile do Bowie Foto: Felipe Prado

Outra atração muito aguardada é o concurso de looks inspirados no artista. Quem estiver com o melhor look - por escolha da plateia - concorre a brindes e prêmios.

A hostess e apresentadora será mais uma vez a drag Sarah Schwarz.

Mais Bowie

O Pantera Clube, novo espaço para dançar na rua Barra Funda, estreia projeto semanal dedicado ao melhor da música dos anos 80, 90 e 2000. A Kill City será realizada aos sábados e nesta edição homenageia David Bowie pelo seu aniversário.