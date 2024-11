Barbearia Corleone fecha parceria com a Disney e inaugura unidade oficial da Marvel na Faria Lima

Com um investimento de R$5 milhões, a nova unidade da Corleone combina o luxo e a tradição com os icônicos personagens da Marvel. Além dos serviços tradicionais de cuidado com a barba e cabelo, a barbearia contará com fliperamas e diversas experiências. No espaço, referências ao Wolverine, Homem-Aranha, Capitão América e outros personagens.

Em uma estrutura de 450m², 18 cadeiras e capacidade para atender mais de 250 clientes por dia, o espaço foi desenhado pelo escritório de arquitetura Superlimão.