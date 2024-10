Bazar no Clube Pinheiros arrecada para programas sociais

O Instituto Sempre Movimento (ISM) promove no próximo dia 19 de outubro o 1º Bazar que Movimenta, na sede do Esporte Clube Pinheiros, na zona sul de São Paulo.

O evento vai reunir marcas de moda feminina, infantil e juvenil, acessórios, bolsas, calçados femininos, casa e bem-estar.

Parte da renda arrecadada será revertida para fortalecer os programas Envelhecer Sustentável e Craques da Rocinha, mantidos pelo Instituto.

Costureira Waldirene Carvalho, com Amanda Costa, diretora do ISM, e Paula Perez Sandoval cofundadora Gapaz Foto: Elô Martins

Uma das marcas presentes no bazar será a Gapaz Beachwear, parceira do Instituto em projeto com foco na redução de resíduos e geração de renda extra para costureiras da periferia de São Paulo. Elas confeccionam mais de 2 mil sacolinhas para embalar o produto final da empresa, que exporta produtos para o México, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Chile, Honduras, Dubai e Líbano.