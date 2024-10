Brechó beneficente com peças de Prada, Christian Dior, Dolce & Gabbana e Gucci abre em Higienópolis

Fundadora do ReciclaLuxo, Adely Hamoui comemora a abertura da primeira loja do mais antigo brechó beneficente de São Paulo, que mistura moda, luxo e solidariedade, no bairro de Higienópolis.

Conhecido pelo acervo de marcas como Prada, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Fendi, Chanel, Stella McCartney e Marc Jacobs, cujas vendas são totalmente revertidas para projetos sociais, a iniciativa celebra a nova fase com uma sala ampla e aconchegante.

Fundadora do ReciclaLuxo, Adely Hamoui Foto: Renan Alves de Santana Gaspar

Com alto fluxo de doações vindas principalmente da comunidade judaica, que descobriu o potencial e o valor de seus próprios guarda-roupas para ajudar quem necessita, a ReciclaLuxo reverte as vendas para apoiar diversas instituições, com foco principal no combate à fome e a profissionalização de refugiados e brasileiros em situação de vulnerabilidade.

Na Rua General Jardim, 846 - 11ª andar.