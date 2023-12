Campeã mundial de esgrima e Kobra lançam máscaras colecionáveis em evento beneficente no Rosewood

O projeto ‘Seja Seu Próprio Herói’ foi lançado em sua primeira edição no Brasil em 2022. Agora, as máscaras, uma colaboração especial entre a campeã mundial de esgrima Nathalie Moellhausen e o artista Kobra serão vendidas em evento para beneficiar instituições sociais brasileiras de esgrima que ajudam crianças a competir.

A atleta e o Kobra celebram uma nova colaboração para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Juntos irão desenvolver a arte que será estampada no mural da Vila Olímpica em ST Ouen, um dos distritos de Paris onde ficará a sede da vila olímpica que hospedará atletas brasileiros e centros de treinamentos e convívio das Olimpíadas. Como parte desta ação, está previsto um workshop envolvendo a arte e o esporte para as crianças locais.

Nathalie Moellhausen e Kobra apresentam máscaras de esgrima colecionáveis Foto: Chico Morais

Nathalie Moellhausen também promove o filme documentário ‘Touché’ sobre sua trajetória como esgrimista, recentemente lançado no “Visioni Dal Mondo”, Festival Internacional do Documentário de Milão e já consagrado com o prêmio Palumbo em Salina na Itália.