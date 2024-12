Chou investe em coquetelaria inspirada em técnicas e ingredientes usados no próprio restaurante

O Chou, um dos restaurantes mais emblemáticos de Pinheiros, está com uma nova carta de drinques desenvolvida pela bartender argentina Chula Barmaid em parceria com César Henrique, bartender da casa, e com a participação da chef Gabriela Barretto (que também é sócia do Futuro Refeitório). O lançamento oficial acontece neste sábado, dia 7.

O trio criou uma seleção de coquetéis que se utilizam de técnicas e ingredientes clássicos do Chou - casa que já completou 16 anos de vida (sempre no mesmo endereço). Um dos coquetéis que melhor exemplificam o conceito da carta é o Tremor. Chula brinca com a ideia de um encontro feliz entre o mundo do vinho e a coquetelaria. Na preparação, cenouras grelhadas na brasa, maceradas com jerez, mostarda e vinho. Depois, essa mistura passa por um processo de clarificação. O coquetel é servido em uma taça e lembra um vinho laranja.

Coquetel 'Tremor' Foto: GUI GALEMBECK

Também traz o conceito da casa o ótimo Martini Marroquino - que leva vermute seco, jerez, um toque de gim e conserva marroquina de limão feita no Chou (que também é um dos preparos presente em diversos pratos da casa).

Agora, o coquetel que promete ser o novo hit do Chou é o Spritz de Torta de Maçã. Inspirada em uma sobremesa da Chef, o drinque leva maça verde infusinada no Pisco (e com um toque de canela). No sabor, ele vai lembrar a tortinha daquele famoso fast-food - e isso é um elogio.

Para quem está procurando algo mais clássico, a pedida é um Manhattan. Aqui, ele aparece com um toque salino e encorpado, com a adição de um bitter infusionado com amendoim, Angostura e Cynar (a base do coquetel é bourbon e vermute tinto).

O Chou fica na Rua Mateus Grou, 345, Pinheiros.