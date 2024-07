Claudia Raia participa de lançamento de exposição sobre Tarsila do Amaral na estação Oscar Freire

A atriz Claudia Raia vai participar do lançamento da exposição em homenagem à pintora modernista Tarsila do Amaral, na estação Oscar Freire da Linha 4 – Amarela, no próximo dia 16.

O evento contará com a presença da atriz, que recentemente interpretou Tarsila do Amaral no espetáculo musical “Tarsila, a Brasileira”, do CEO do Grupo CCR, Miguel Setas, e da Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta de Tarsila.

SAO PAULO CADERNO 2 01-01-2024 Caudia Raia Foto da atriz Claudia Raia como Tarsila do Amaral, no musical Tarsila, A Brasileira FOTO Paschoal Rodrigues. Foto: Paschoal Rodrigues/Divulgação

A exposição faz parte do Projeto Centenários, ação do Instituto CCR que está celebrando nas estações de metrô do Grupo CCR o legado de grandes nomes representativos da diversidade cultural brasileira, que estão completando ou completaram mais de 100 anos.