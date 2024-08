Closet de luxo vai a leilão com peças de Valentino, Gucci, Dior e Louis Vuitton a partir de R$ 100

Um closet de mais de 20 anos com cerca de 15 mil peças vai a leilão a partir do próximo dia 5. Organizado pela leiloeira Leslie Diniz, foram catalogadas 1.200 mil peças de nomes como Valentino, Dior, Gucci, Louis Vuitton, entre outros.

O closet em triplex possui 1.200m² e está situado em uma luxuosa residência no bairro dos Jardins, em São Paulo.

CHRISTIAN LOUBOUTIN - Sandália ''Tudor Bal'' construída em couro suede preto com parte frontal e presilha de tornozelo adornadas com pérolas e spikes, salto revestido em suede Foto: Reprodução

A coleção de joias também chama atenção, com designers renomados como Van Cleef, Christian Dior, Swarovski, Lanvin e Chanel. Um dos destaques é um vestido Valentino que, normalmente, custa R$ 60 mil. No leilão, o lance inicial será de R$ 200.

Valentino Tissus - Vestido de corte clássico Foto: Reprodução

O leilão será realizado no site da leiloeira, nos dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de agosto às 19h. O pagamento poderá ser feito também em dez parcelas, no cartão de crédito. Lances a partir de R$ 100. Leilão no site: www.lesliediniz.com.br.