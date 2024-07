“Desde o primeiro dia em Paris, brasileiros são nossos clientes fiéis”, diz o fundador do L’ Avenue

O L’Avenue, atração turística e gastronômica de Paris, será inaugurado oficialmente no próximo dia 30 de julho (terça-feira) no piso térreo do Shopping Cidade Jardim.

PUBLICIDADE O restaurante chega em São Paulo pelos braços da JHSF. A novidade promete repetir o sucesso do original – localizado em uma esquina da Avenue Montaigne, na Cidade Luz. “Estamos trabalhando há quatro anos neste projeto. Quando demos o ‘go!’, veio a pandemia, que parou o mundo e adiou tudo. Então você pode imaginar nossa excitação. É a segunda filial do restaurante – a primeira abrimos na Sak’s, em Nova York”, disse Alex Denis, Fundador do L’Avenue Paris.

Alex Denis, Fundador do L’Avenue Paris Foto: Jair Lanes/GQ Brasil

O cardápio da casa brasileira trará todos os clássicos da matriz. Para isso, o restaurante manteve o menu original francês, com destaque para o FoieGras Frais de Canard (terrine de foie Gras, flor de Sal e torrada de pão levain) a R$190 e o Escargots (6 unidades na manteiga, alho, salsinha e brioche), por R$148 como sugestões de entrada.

Entre os pratos principais, ganham destaque o Tom Yam Chili Sea Bass (com alcachofra, chilli sea bass, molho tom yam, limão kaffir, pimenta dedo de moça, coentro e gengibre) a R$170 e o Le Tigre (mignon grelhado marinado, com molho de peixe, pasta de camarão chilli, suco de limão e purê de pimenta) por R$139.

Publicidade

“Sempre que tentamos mudar o cardápio, os clientes chiam. Todo mundo tem seu prato preferido no L’Avenue, então tirar um deles pode causar uma verdadeira revolução (risos). Pensamos nos nossos clientes brasileiros fiéis, que certamente teriam a mesma reação, então mantivemos o mesmo cardápio de Paris. A chef executiva no Brasil, Fabiana Agostini, e a diretora do salão, Paula Costa, vieram fazer uma imersão aqui em Paris. E a nossa equipe também foi a São Paulo, para garantir que os clientes se sintam realmente no L’Avenue”, comentou Denis.

Menu igual ao francês no L'Avenue Foto: @kato78

Sobre a relação dos brasileiros com o icônico restaurante, Denis afirma: “Desde o primeiro dia que abrimos as portas em Paris, os brasileiros estiveram entre os clientes mais fiéis. Primeiro com o time de buyers da Daslu, liderado pela Eliana Tranchesi e pela Donata Meirelles, que praticamente almoçavam todos os dias aqui e colocaram o L’Avenue no radar dos brasileiros”.

“Aliás, a Eliana foi a primeira a evocar a ideia de uma filial do L’Avenue no Brasil. Quando ela morreu, sentimos imensamente. Depois, o Bruno Astuto começou a fazer seus almoços e, mais recentemente, integrou o Cidade Jardim na festa. Nós adoramos a energia dos brasileiros: são sempre alegres, fiéis, simpáticos, gostam da nossa cozinha e têm o hábito de pedir que se juntem as mesas, porque sempre chegam em grande número e gostam de ficar em turmas (risos)”, finalizou.