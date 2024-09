Diretor da Galeries Lafayette desembarca em São Paulo para falar dos 130 anos da loja parisiense

No ano em que a Galeries Lafayette Haussmann comemora 130 anos, seu diretor de Desenvolvimento de Clientela e Marketing Operacional, Thierry Vannier, desembarca em São Paulo.

Na próxima sexta, dia 20, ele participa de um encontro com a clientela brasileira, jornalistas, representantes de instituições francesas no Brasil e profissionais do setor para apresentar o conjunto de todas as ações que irão acontecer na loja parisiense até o final de outubro.

Thierry Vannier, Foto: DENISE ANDRADE

Entre as ações, o lançamento de peças assinadas especialmente para a ocasião por designers e marcas como Patou, Inès de La Fressange, Isabel Marant e Moët & Chandon. Além disso, serão promovidas visitas à loja focadas em seu legado histórico e arquitetônico.