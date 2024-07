Fábrica de Bares assume a operação do espaço Priceless, no rooftop do Shopping Light, no centro

A Fábrica de Bares, grupo que já controla casas como o Bar Brahma, Riviera, Bar dos Arcos e outras, assume a operação do Espaço Priceless, no topo do edifício Alexandre Mackenzie, cobertura onde hoje é o Shopping Light, na região central.

De acordo com Cairê Aoas, sócio da Fábrica de Bares, a iniciativa faz parte do projeto do grupo de investir no centro da Cidade. “Não é fácil investir no centro. Infelizmente, existe até um certo preconceito. Mas acreditamos no potencial da região”, falou Aoas. Neste contexto, o grupo mira (e negocia) para assumir também o recém-fechado Café Girondino.

Notiê e Abaru no topo do Shopping Light Foto: Wesley Emes

PUBLICIDADE No Priceless, o restaurante Notiê e o Abaru Bar continuam com menus assinados pelo chef Onildo Rocha. Mas, a partir do dia 1º de agosto, o chef lança uma nova temporada de seu menu - desta vez tendo como tema a Chapada Diamantina e a gastronomia da Bahia. A partir de agora, a seleção dos vinhos do Notiê ficará com Cassia Campos e Daniela Bravin. Já o Abaru Bar é o que deve passar por mudanças mais significativas (até uma mudança de nome está em pauta). A carta de coquetéis será uma criação da mixologista Michelly Rossi. “Michelly participou da pesquisa, da expedição para a Chapada Diamantina. A ideia é promover uma experiência de balcão - com tapas e drinques”, falou Rocha. A estreia do novo Abaru também vai acontecer no dia 1ª de agosto. Shopping Light - Acesso pelo estacionamento - R. Formosa, 157 - Centro Histórico de São Paulo.

