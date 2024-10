Filho de Baby do Brasil sobe ao palco para se consolidar como intérprete e defender o legado da mãe

“Esse trabalho é um marco na carreira de nós dois. Marca o encontro dela com uma nova geração de fãs e também o meu início como produtor musical”, diz Pedro que, de lá para cá, acumula parcerias de sucesso produzindo canções para nomes como Tribalistas, Iza, Maria Rita, Marisa Monte, Bebel Gilberto, Daniel Jobim entre outros.

Além de receber a mãe no show, Pedro também terá participação especial dos tios paternos, o baterista Jorginho Gomes e o guitarrista Didi Gomes, para alguns números. O clima familiar do projeto se reflete também no backstage: quem assina as fotos de divulgação do espetáculo é Nando Chagas (na foto com Pedro), músico e fotógrafo, com quem Baby foi casada por oito anos e, hoje, são grandes amigos. “Ele tem papel fundamental na minha formação, tanto como músico, mas também como homem”, elogia Pedro Baby.

Após a apresentação carioca, Pedro já negocia (também com o Blue Note) para levar o espetáculo para São Paulo.