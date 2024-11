Giulia Be confirmada no elenco de 'As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você'

Após assinar contrato com a Sony Music, Giulia Be vai começar o ano de 2025 de forma agitada com as filmagens do longa-metragem “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, do diretor Diego Freitas, que já a dirigiu em “Depois do Universo”.

Na trama, a artista irá contracenar com Any Gabrielly, dubladora brasileira da animação “Moana”. Giulia e Any interpretam as melhores amigas Julia e Gabi, respectivamente.

Baseado no livro homônimo de Fernanda de Castro Lima, o filme está previsto para ser rodado em 2025 com produção da Paris Entretenimento e distribuição da Paris Filmes.

Giulia Be Foto: Bernie Walbenny

Na trama, Julia (Giulia Be) e Gabi (Any Gabrielly) são uma dupla inseparável, amigas desde crianças, mas não poderiam ser mais diferentes. Enquanto Gabi é cautelosa, tímida e tem medo de sair de sua zona de conforto, Julia é extrovertida, carismática e vive intensamente. Porém, tudo muda quando uma mentira inocente se transforma em uma tragédia e Julia sofre um acidente de carro. Antes de uma cirurgia, Julia deixa um inusitado presente de despedida para a amiga, caso ela não sobreviva à operação: ela escreve dez cartas, cada uma com um desafio diferente para Gabi.