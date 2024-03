Governo suíço promove exposição itinerante sobre o legado do país na Amazônia

Alguns meses após aporte de R$ 30 milhões ao Fundo Amazônia pelo governo Suíço, a embaixada do país no Brasil realiza exposição itinerante que conta sobre a catalogação de espécies da fauna e flora brasileiras feitas nos anos 1900 pelo cientista suíço Emílio Goeldi.

A exposição O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade abre no próximo dia 2 de março no Museu Catavento apresentando desenhos de 337 espécies de aves amazônicas e 22 xilogravuras de flores do Brasil, entre outros documentos originais que remontam este trabalho de Goeldi.

Governo suíço promove exposição sobre o legado do País na Amazônia Foto: Reprodução

A mostra já passou por Belém do Pará, Porto Alegre e Brasília. O próximo destino será o Rio de Janeiro e a itinerância se encerra novamente em Belém, local do Museu Paraense Emilio Goeldi, durante a COP30, em 2025.

O Museu Catavento fica Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n.