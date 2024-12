Jade Picon e Amir Slama vão lançar coleção de moda praia

Biquínis, maiôs, vestidos, tops, camisetas e shorts, com tamanhos do P ao G estão entre as peças incluídas no lançamento. Com referências do universo da Jade e do Amir e um pouco da estética dos anos 1980, as roupas trazem elementos do fundo do mar, tie dye e modelagens que olham também para os anos 1970.

“Estou muito feliz e realizada em fechar o ano com esse lançamento. Admiro muito o Amir e fiquei extremamente satisfeita com o resultado das peças. Como tudo que faço, gosto sempre de imprimir minha personalidade e lifestyle nos meus projetos, e com esse não poderia ser diferente. Vocês vão me ver usando muito a collab em meu dia a dia”, diz Jade.