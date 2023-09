Jantar reúne Michel Temer e Ricardo Nunes em São Paulo

O ex-presidente Michel Temer será homenageado em cerimônia organizada pela plataforma Alma Premium, que reúne lideranças empresariais, profissionais liberais e personalidades de todo o Brasil. O evento está agendado para a próxima sexta-feira (15), em São Paulo.

O advogado Nelson Wilians será o anfitrião deste encontro, abrindo as portas de sua residência para receber um seleto grupo de convidados. Entre eles, o prefeito Ricardo Nunes, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima, o ex-ministro das Cidades, Alexandre Baldy, e a vice-presidente do Conselho Feminino da FIESP, Ana Paula Junqueira.