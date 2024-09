Jorge Gerdau é o primeiro brasileiro no Hall da Fama dos Negócios Globais

O empresário Jorge Gerdau Johannpeter é o primeiro brasileiro no Hall da Fama dos Negócios Globais, reconhecimento concedido pela Junior Achievement (JA) Worldwide. O anúncio foi feito em Boston, nos Estados Unidos, onde a organização internacional surgiu em 1919.

O brasileiro foi destacado na categoria Líder, que considera profissionais de nível executivo que lideram empreendimentos com grande escopo de responsabilidade, recursos e talento. Com seus irmãos, Jorge Gerdau Johannpeter, 87, alçou o Grupo Gerdau a um dos maiores do mundo no ramo siderúrgico.

JORGE GERDAU Foto: Sergio Dutti/EStadão