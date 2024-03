Joseca Yanomami terá 13 obras pertencentes ao acervo do Masp na Bienal de Veneza deste ano

De acordo com o museu, os trabalhos selecionados são desenhos sobre a terra-floresta amazônica e todos os seres que nela habitam, trazendo diversos elementos que compõem a cosmologia e a vida cotidiana do povo yanomami. Joseca também fundou, nos anos 1990, a primeira escola yanomami de seu grupo, incentivando crianças no aprendizado da escrita e no estudo de línguas.

Este ano, a curadoria da Biennale di Venezia ficou a cargo de Adriano Pedrosa, diretor artístico do Masp. Intitulada Stranieri Ovunque (Estrangeiros por toda parte), a bienal será realizada de 20 de abril a 24 de novembro, no Pavilhão Central (Giardini) e no Arsenale, em Veneza. A mostra teve como princípio orientador este ano o favorecimento de artistas que nunca participaram da Exposição Internacional.