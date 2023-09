Luan Santana grava nos EUA com produtores de Michael Jackson, Mariah Carey, Britney Spears e Beyoncé

Luan Santana desembarcou essa semana em Miami, após temporada em Los Angeles.

O cantor se encontrou com os produtores noruegueses do Stargate, formado Tor Erik Hermansen e Mikkel Storleer Eriksen. Até essa quinta-feira, o cantor vai passar o dia em estúdio com compositores internacionais e gravando sob o comando de Tor e Mikkel.

Luan Santaba grava em Miami com produtores das estrelas Foto: Arquivo Pessoal

Muitas estrelas internacionais têm assinatura da dupla norueguesa. Entre as suas colaborações mais notáveis com artistas, para os quais já produziram ou compuseram faixas, estão Michael Jackson, Mariah Carey, Lionel Richie, Rihanna, Selena Gomez, Normani, Mis-Teeq, Wiz Khalifa, Britney Spears, Beyoncé, Céline Dion, Blue, Janet Jackson, Shakira, Jennifer Lopez, Sam Smith, Mary J. Blige, Ne-Yo, Katy Perry, Coldplay, Pink, Sia, Whitney Houston, Nas, Chris Brown, KhalidCharli XCX, Anitta e Trey Songz.

Luan City Deluxe é um dos álbuns mais reproduzidos do ano no País, com quase 700 milhões de streams, no Spotify, e mais de 1 bilhão em streams totais. Nas rádios, figura entre os mais tocados e prepara para setembro mais um lançamento.