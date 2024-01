Mateus Solano vive uma versão do personagem ‘Louco’ em filme da Turma da Mônica Jovem; veja foto

“Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” traz Mateus Solano no papel do excêntrico Licurgo, personagem inspirado nos quadrinhos de Mauricio de Sousa. Apesar de suas peculiaridades, o professor e diretor do Colégio do Limoeiro tem a simpatia dos alunos. Licurgo é uma versão do ‘Louco’ na série da Turma da Mônica Jovem.

No longa dirigido por Maurício Eça, Licurgo recebe um novo grupo de estudantes do Ensino Médio, incluindo Mônica (Sophia Valverde), Cebola (Xande Valois), Cascão (Théo Salomão), Magali (Bianca Paiva) e Milena (Carol Roberto).

Mateus Solano vive professor e diretor de escola no filme Foto: Artur Medina

O filme chega ao circuito nacional no dia 18 de janeiro. ”Sou um apaixonado pelo universo da Turma da Mônica, dos personagens de Mauricio de Sousa. Apesar de não ter intimidade com a Turma da Mônica Jovem, eu fiquei encantado com a possibilidade de interpretar o Licurgo, nesta segunda versão do Louco - que não é louco (risos), mas que escorrega na loucura ainda, como diretor do colégio”, disse Mateus Solano.

“Para mim, fazer o filme e conhecer esses meninos tão especiais, cada um já com muito carinho e respeito pelo seu público, por trabalhos anteriores, e emprestando o seu talento para esses personagens tão icônicos da nossa cultura, foi um prazer e eu estou muito ansioso para ver se o resultado - não só eu, como os fãs do Turma da Mônica Jovem.”, completou.