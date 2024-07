‘Mulheres com poder de compra não se identificam com modelos de 18 anos’, diz empresária da moda

A nova edição do The Look of The Year vai combater o etarismo na moda ao não estipular um limite de idade. O concurso que revelou Gisele Bündchen em 1994 já havia abolido medidas corporais como pré-requisitos. Além de Gisele, o The Look of The Year também revelou Isabeli Fontana, Michelle Alves, Raica Oliveira, Ana Beatriz Barros e Carol Ribeiro.

O único pré-requisito do The Look of The Year é que os candidatos tenham ao menos 16 anos completos, idade-mínima estipulada pela legislação para início no mercado de modelos profissionais.

Concurso revelou Gisele Bündchen aos 14 anos Foto: Paulo Guerra/Divulgação

PUBLICIDADE A empresária de top models e diretora do concurso no Brasil, Liliana Gomes, comentou: “As mulheres com poder de compra são cada vez mais velhas e não conseguem se identificar com modelos que têm 18, 20 ou 30 anos. O maior poder de compra no mundo neste momento está na mão de mulheres de 50, 60 ou 70 anos”. Liliane continua: “Vemos uma identificação onde a idade deixa de ser algo importante, porque a mulher não precisa mais da aprovação masculina para existir. As mulheres tem a própria renda, as próprias decisões, tem sua própria beleza e se vestem para si mesmas, para agradar unicamente aquilo que elas são intimamente. É um momento muito propício na moda, de várias idades estarem trabalhando. A gente vê o exemplo da Naomi Campbell, da Cindy Crawford, que são mulheres acima de 50 anos”. As inscrições são totalmente gratuitas, acabam de ser iniciadas e estarão abertas até 30 de Outubro, através do www.thelookoftheyear.com.br.A final nacional do evento acontecerá em 5 de Dezembro, em São Paulo.