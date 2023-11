Música em Família comemora 20 anos em concerto com a participação da Orquestra Jazz Sinfônica

O projeto Música em Família comemora 20 anos em um concerto com a orquestra Jazz Sinfônica, no próximo dia 11 de novembro, às 20h, no teatro B32. Paula Santisteban e Eduardo Bologna irão apresentar um repertório com canções dos seus sete livros musicados, lançados desde de 2003, para mais de 500 escolas no Brasil. A apresentação terá uma homenagem especial ao maestro Edmundo Villani-Côrtes.

Música em Família é uma produtora de conteúdo artístico e educacional, que tem como principal objetivo unir três personagens do processo educativo - criança, a família e a escola - através das artes e da música.

Eduardo Bologna e Paula Santisteban Foto: DANIPACCES

“Pensamos em compor sobre o que sentíamos quando resolvemos formar uma família. Sentíamos tanto amor, um pelo outro, pela nossa filha, que resolvemos compor sobre esse amor”, disse Bologna.

“Nossas canções falam sobre encontros, sobre estar junto, dividir momentos simples e repletos de significados. Fazíamos canções para Estela (filha do casal), sobre querer estar por perto e vê-la crescer, ou sobre quando ela começou a aprender coisas como a cor do Sol, ou de onde vinha a chuva”, comentou Paula.