Novo cônsul-geral dos EUA em São Paulo quer facilitar emissão de vistos para brasileiros

Quais locais de São Paulo gostaria de conhecer ? Restaurantes, museus... Aliás, tem alguma personalidade brasileira (político, artista) que gostaria de encontrar?

Eu e minha mulher Holly estamos ansiosos para conhecer a famosa diversidade cultural e gastronômica de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Em especial a pizza paulistana, o barreado de Curitiba, e o arroz carreteiro campo-grandense, cujas reputações já chegaram aos nossos ouvidos. Queremos também visitar os renomados museus da cidade, como o MASP, o Museu Afro-Brasil, o Museu do Futebol, da Língua Portuguesa, e também aproveitar a programação dos vários centros culturais. Tenho certeza de que teremos oportunidades de conhecer figuras importantes da cidade, mas queremos mesmo é conhecer os paulistanos. Gostamos muito de atividades ao ar livre, então, com certeza frequentamos bastante os parques da cidade e a ciclovia – até porque adoramos esportes. Também está na nossa lista assistir ao nosso primeiro jogo de futebol e conhecer melhor os times de São Paulo.

Esse ano SP vai receber o seu primeiro jogo da NFL. Qual a importância do evento para a relação EUA-Brasil? Como o consulado vai participar? E, claro, qual o time do senhor na NFL?

Ficamos muito felizes que a NFL tenha escolhido São Paulo para o seu primeiro jogo na América do Sul. O jogo não representa apenas a expansão da NFL no País, mas o fortalecimento do vínculo entre nossos povos. Especialmente neste ano em que comemoramos o bicentenário da relação diplomática Brasil-EUA. Eventos esportivos de grande porte como esse materializam essa união, com brasileiros e norte-americanos torcendo juntos. Nossa expectativa é que muitos norte-americanos venham a São Paulo para assistir ao jogo, alguns deles visitando o País pela primeira vez. Já para os milhares de brasileiros que estarão no estádio, será também a primeira vez que experimentarão a emoção de um jogo de futebol americano. E o Consulado dos EUA quer aproveitar esse clima de entusiasmo com todos. Quanto à minha torcida, oficialmente, eu torço para que tenhamos um ótimo jogo. Pessoalmente, meu time é o San Francisco 49ers, e eu adoraria vê-los jogar em São Paulo, com a cidade entrando permanentemente para o calendário dos jogos.

Os EUA estão em pleno processo eleitoral. Como a vitória de um ou outro candidato interfere no trabalho do senhor no Brasil?