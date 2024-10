Pai da medicina preventiva no Brasil recebe a condecoração ‘Lifetime Achievement Award’

Pioneiro da medicina preventiva no Brasil, o médico Luis Carlos Silveira se tornou o primeiro brasileiro - e o segundo do mundo - a receber a prestigiosa condecoração Lifetime Achievement Award, concedida pela Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards, reconhecida organização internacional que laureia os principais nomes da hospitalidade do mundo.

O médico também é fundador do Kurotel, eleito por vários anos como melhor SPA Médico das Américas.

A honraria acontece nesta sábado, 12 de outubro, em uma cerimônia especial na Costa Amalfitana, na Itália, que reunirá grandes nomes do mercado do turismo mundial, além de jornalistas e formadores de opinião de diversos continentes.

Luis Carlos Silveira Foto: Agêncio Túnel

O médico Luis Carlos, 76 anos, é o primeiro brasileiro e a segunda pessoa da história a receber o reconhecimento “Lifetime Achievement Award” - o primeiro foi o sul-africano Sol Kerzner, amplamente reconhecido por suas contribuições ao setor de hospitalidade de luxo.