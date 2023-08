‘Repórter doidão’: Diogo Defante ensina como fazer sucesso no YouTube

Craque em fazer vídeos de humor para o YouTube, Diogo Defante avalia que o segredo está em transmitir autenticidade por meio das câmeras. “Como hoje tem muita gente fazendo conteúdo na internet, fica muito difícil conseguir se destacar”, afirma. “Mas eu diria que o caminho é conseguir imprimir você mesmo com uma câmera, sabe? Porque eu acho que as pessoas estão buscando gente que consegue passar alguma verdade.”

Diogo Defante no Catar Foto: Reprodução

Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, ele encarnou o ‘repórter doidão’ na cobertura para CazéTV. Abordou as pessoas nas ruas com brincadeiras ‘no sense’, acariciou leão, dançou com seguranças do estádio, fingiu desmaio entre argentinos, chegou a ser abordado por policias por causa das suas peripécias no país conservador.

“É óbvio que há personagem em vários momentos, que não sou daquele jeito naturalmente”, explica. “Nas abordagens às pessoas que faço na rua, no ponto de ônibus, às vezes, com algum tipo de arrogância, quando alguém não entendeu que é uma zoeira, eu saio do personagem para mostrar para o cara que aquilo era só uma proposta de brincadeira. E aí quem tá assistindo entende que aquele momento eu estava sendo um personagem”, completa.

Desde 2016, ele faz o personagem “repórter doidão” entrevistando pessoas nas praias e engarrafamentos, mas ir à Copa, a convite do influenciador Casimiro Miguel, foi um divisor de águas. De lá para cá, Defante acumulou seguidores nas redes sociais: 3 milhões só no Instagram e mais 3,1 milhões no YouTube.

Atualmente, ele é contratado do estúdio Podpah, onde faz um programa maluco de culinária, o Rango Brabo, em que recebe convidados famosos para fazer um prato. Tem edição que chega a 800 mil views. “Virou várzea o negócio porque a gente está priorizando entretenimento muito mais do que a pessoa saber a receita”, conta.

Para Defante, no princípio, quando ainda não se tem algum sucesso, ao fazer um vídeo, não é necessário se preocupar com marketing. Acertar a edição, por exemplo, ele considera mais relevante. Apesar do conteúdo chegar a mais internautas com o uso das tags certas, o comediante diz que no seu caso o vídeo viraliza “de formiguinha, em formiguinha mesmo, um cara mostra para o irmão, depois para o primo, e esse gosta também e mostra para mais alguém. E aí, meu irmão, não importa a tag certa”.

Além da carreira de humorista, Defante fez duas participações como ator. Uma no filme Um Natal Cheio de Graça, protagonizados por Sérgio Malheiros e Gkay, e também na série Eleita, com Clarice Falcão, da Amazon. Agora, ele ataca também de cantor.

Lançou o EP chamado Robson com cinco músicas. Investiu em clipes profissionais. Vai apresentar um show autoral em São Paulo, no dia 26, no Carioca Club, em Pinheiros. O som é fiel ao seu estilo sui generis com músicas falando de alienígenas, piratas e até o rato Jerry, do desenho animado Tom e Jerry. Antes da fama, Defante tocou bateria em uma banda emo na cena underground do Rio de Janeiro.