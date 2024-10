“São Paulo é uma cidade que respira e consome luxo”, diz Isabela Felitti, da Marriott International

Qual o tamanho da cidade São Paulo dentro deste mercado de luxo?

São Paulo é o berço do luxo – e não só no Brasil. Mas também na América Latina. O luxo passou por uma mudança. Existem várias interpretações do que é o luxo. Luxo, por exemplo, pode ser uma economia de tempo. Não à toa, a gente sabe que São Paulo é uma das cidades com a maior frota de aviões privativos. O luxo também pode estar naquele tipo de serviço em que você consegue interpretar a linguagem não verbal do seu cliente. Luxo pode ser um conjunto de experiências autênticas e conectadas com a comunidade. São Paulo está muito inserido nisso tudo. São Paulo é uma cidade que respira e consome luxo.

Mas esse luxo vem se transformando ao longo dos anos, não?

Existem coisas no universo do luxo que são atemporais. Outras estão, claro, em transformação. Hoje, o luxo acompanha um aumento na consciência social. Questões como a do desperdício de alimentos, os impactos da pegada de carbono e toda a questão do consumo consciente são parte do que agora é considerado luxo. Todas as escolhas que a gente faz precisam de um significado. Além disso, o luxo tem um lado de inclusão. O cliente precisa se sentir bem-vindo naquele ambiente – precisamos sempre criar conexões e interconexões com as comunidades locais.