Sophie Charlotte encerra gravações de ‘Renascer’ e embarca sexta para festival de cinema na Flórida

Sophie Charlotte já gravou no as cenas finais da novela Renascer e já embarca nesta sexta-feira para Flórida para participar da 28ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival.

A atriz concorre na categoria de Melhor Atriz por seu trabalho como Gal Costa em “Meu nome é Gal”, de Dandara Ferreira e Lô Politi.

Sophie Charlotte em Renascer Foto: Estevam Avellar/ Tv

O filme também disputa o troféu Lente de Cristal, oferecido pelo público e pelo júri oficial, na categoria Melhor Filme na Mostra Competitiva de Longas-Metragens.

No total, serão exibidos 20 filmes brasileiros no Festival, idealizado pelas sócias Adriana L. Dutra, Cláudia Dutra e Viviane B. Spinelli.