Vestido usado por Gisele Bündchen em campanha da Louis Vuitton é arrematado em leilão beneficente

A 9ª edição do leilão beneficente Arte de doar arrecadou R$ 1 milhão para instituições filantrópicas.

A ação solidária – idealizada pela modelo Fernanda Liz e por Maythe Jahn – aconteceu na noite da última terça-feira (26), no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo.

Foram 40 itens leiloados – entre eles, o vestido usado por Gisele Bündchen na campanha Spring Summer 2006 da Louis Vuitton assinado por Marc Jacobs. O look foi arrematado por R$ 50 mil.

Vestido de Gisele Bündchen foi leiloado Foto: Mert Alas e Marcus Piggott

A peça de maior valor foi a obra de arte produzida pelo artista plástico Vik Muniz, leiloada por R$ 280 mil.

Obras de arte de Emanoel Araújo e Frans Krajcberg, mentoria com Elie Horn e hospedagens em hotéis de luxo também estão no hall de itens disponibilizados na ação. As doações serão direcionadas às instituições Casa Pia, Fortini, Além Fronteiras, Serendipidade e ao Instituto Marcos Hacker de Melo.