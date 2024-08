Vibra São Paulo inaugura bar externo com naming rights de cerveja portuguesa

A casa de show e espetáculos Vibra São Paulo irá inaugurar o seu bar externo no próximo dia 31 de agosto.

O naming rights é assinado pela tradicional marca portuguesa de cerveja Super Bock.

“Com este bar externo, a Vibra São Paulo reafirma seu compromisso em oferecer experiências aos seus clientes, elevando o padrão do entretenimento no Brasil e criando momentos que vão além do palco”, avalia Renata Yamamoto, gerente da Vibra São Paulo.

Bar na área externa do Vibra São Paulo Foto: Giuliana Pera

PUBLICIDADE O bar estará aberto quatro horas antes de cada evento. Após os shows, o bar continuará funcionando por até duas horas. Além da Super Bock, o bar conta com a presença das marcas Águas Prata e Jack Daniel’s. No cardápio, representantes da gastronomia portuguesa: bolinho de bacalhau, pastel de bacalhau e camarão, azeitonas portuguesas marinada em azeite com ervas fresca.

Publicidade

A noite de inauguração contará com o Festival Australian Connection, que celebra 30 anos de surf rock com as bandas Hoodoo Gurus, GANGgajang e RSpys.