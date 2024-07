Sintetizo de outra forma. Bach viveu com sua numerosa família sem nunca ter viajado para longe. Seu contemporâneo, Haendel, percorreu mais terras e está enterrado em Westminster, em Londres. O túmulo do autor do oratório Messias está acima do de Dickens e do de Kipling, na renomada abadia. A inscrição é muito forte: Superata tellus, siderat donat. A ideia sai das Consolações que o filósofo Boécio escreveu na prisão. É a chave de toda arte, o objetivo de toda cultura: superar a matéria e criar as estrelas. Dominando o imanente, abrir-se ao transcendente. Rasgando o ‘véu de Maya’, ressignificar a máquina do mundo em seu mecanismo mais íntimo. Superando a dor, redimir a música. Bach ficou cego, Beethoven, surdo. João Carlos Martins sentiu sua mão curvar-se em ângulos dolorosos. A mão material se opunha ao comando da consciência. Superata tellus, siderat donat. Estamos diante de uma jornada de superação e redenção. Ostra feliz não produz pérola! Da areia dolorosa trazida pelo destino, brotaram joias únicas”.

Contei ao público que, em 1981, eu tinha 18 anos; João, 40. Conheci, então, o disco do encontro original de Bach e Chopin que ele fez com Arthur Moreira Lima. Ao ouvir as mesmas peças que eu estava estudando no Cravo Bem Temperado, entendi que eu seria um bom historiador, mas nunca um pianista. Eu tinha captado o que separa o “correto” (eu) do “extraordinário” (João). Eu tocava bem, com metrônomo e clareza. Eu reproduzia as notas escritas; João interpretava o oceano chamado Bach...

Feitos os discursos e a música, o maestro agradeceu, emocionado. Celebrou apoios, como o do Sesi e o do Bradesco. Disse que fará, como regente, uma apresentação de encerramento, no Carnegie Hall, em Nova York, em 2025, no ano do seu 85.º aniversário. Mais: disse que retomará a carreira de pianista, explorando o repertório de peças para a mão esquerda.

Nunca ficaram tão válidas as palavras de Washington Olivetto na contracapa da biografia: “Nesses seus primeiros 80 anos, João Carlos Martins foi de menino prodígio a adulto prodigioso. Foi do clássico ao popular, de Bach a Bethânia. Se manteve sempre allegro e andante, mas nada moderato. Tocou a vida muito bem e, algumas vezes, desafinou o coro dos contentes. Essa biografia só tem um defeito. Breve estará desatualizada porque certamente o maestro já terá arranjado mais uma das suas. Esse maestro não tem conserto”.

Em resumo, para alimentar nossa esperança na vida: vale a pena ler o livro de Jamil Chade sobre João Carlos Martins. Naquela noite, eu pensei no disco de vinil, de 1981, e na sobrevivência do talento e da arte. Viva Johann Sebastian Bach! Viva a música! Viva João Carlos Martins!