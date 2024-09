Chegou a festa da Virgem das Dores, em 15 de setembro. A congregação de Irmã Josefa era muito dedicada à memória das agonias do Imaculado Coração de Maria. “Uma espada transpassará seu coração”, tinha profetizado o velho sacerdote em Jerusalém. Ao cantar o hino que falava da Mãe junto à cruz, “Stabat Mater”, Irmã Josefa chorou intensamente. As confreiras se admiraram da fé piedosa e intensa da colega, que vertia lágrimas ao contemplar a “Pietà”. Sim, ela tinha muita fé, sempre tivera. Hoje, no entanto, Josefa chorava porque, estranhamente, não teria a dor ou a alegria de um filho. Maria viu nascer, criou, angustiou-se, acompanhou o drama junto à Cruz. Por fim, contemplou o Filho ressuscitado. Ela, Josefa, nunca geraria, jamais educaria e seria privada de um rebento. O Deus que a lembrou por décadas que ela poderia ser mãe parecia se calar durante a menopausa. Ao que ela, de fato, tinha renunciado? Não engravidou quando poderia, jamais viveria a maternidade agora e lamentava esta nova fase estéril. Era uma videira seca, uma fonte que cessava de correr no monte, o solo árido de uma velhice longa com rosários intermináveis e alunos entediados.

Confessou-se ao padre na sexta. Considerava seus pensamentos recentes uma rebeldia enorme contra o Criador. O sacerdote, de costume muito sério, deixou escapar uma pequena risada. A penitente ficou escandalizada, por ver o padre Alexandre rir naquele momento sacramental. O presbítero falou da humanidade, dos limites dados pela existência no mundo, da misericórdia infinita de Jesus e do sorriso de Nossa Senhora para sua filha Josefa. Inundou a alma ressequida da freira com a água das colinas eternas e, quando conferiu a absolvição, Irmã Josefa voltara a nadar de braçadas amplas na água do seu batismo. Deus a amava (fértil ou não) e aceitava o sacrifício de vida, não de sangue tão somente. Reconciliada com seu corpo e seu Criador, Josefa dormiu profundamente. Fé sem regras, no seu duplo sentido, sentimento de fim de limites condicionais, maior liberdade: assim Josefa sentiu um véu subir e contemplou o mundo face a face. Ela vivia o deleite de tornar todos os seres seus filhos, dando-lhes um amplo abraço cósmico, em uma comunhão de esperança.