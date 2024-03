Enviaram a coleção completa de José Saramago. Na capa, a informação: Prêmio Nobel de Literatura. Pensava a bibliotecária: “E daí? Sou eu quem vou julgar este autor!” Começou a ler a História do Cerco de Lisboa. De repente, os olhos atravessaram os óculos e pousaram-se sobre o trecho: “(...) e súbito Raimundo Silva atirou a roupa para trás, ali estava Maria Sara, os seios, o ventre, o púbis alto, as coxas longas, e ele, sem vergonha, esquecido de medos, mostrando-se à luz, ainda que tão pouca, apenas o lençol branco brilhava como se inundasse o luar (...)”. Púbis alto? Créssida fechou o livro com nojo e um tremor percorreu seu corpo magro: “Prêmio Nobel da bandalheira, só pode ser”. Juntou todos os livros do português e levou-os a uma sala anexa. Só ela tinha a chave daquele lugar. Lá, a censora empilhava tudo aquilo que fosse indecente e ofensivo. Tinha medo de jogar fora. Refletia: “Foram doações. Alguém pode reclamar”. Seu desejo era de poder queimar os livros no pátio, mas essas cenografias estavam ultrapassadas. Melhor o “quarto do olvido”, como ela chamou seu depósito de indecências.

Havia lido sobre a importância do autor Júlio Ribeiro. “Um mineiro e membro da Academia Brasileira de Letras deve ser um homem decente.” Tomou da estante o romance A Carne; foi crescendo o incômodo. De repente, chegou a um trecho culminante do Naturalismo: “Lenita ofegava em estremeções de prazer, mas de prazer incompleto, falho, torturante. Abraçando o fantasma de sua alucinação, ela revolvia-se como uma besta-fera no ardor do cio. A tonicidade nervosa, o erotismo, o orgasmo, manifestava-se em tudo, no palpitar dos lábios túmidos, nos bicos dos seios cupidamente retesados. Em uma convulsão desmaiou”. Dona Créssida imitou Lenita e teve um espasmo. Bicos dos seios? Cio? Estremeções de prazer? Ela atirou a obra longe, com nojo extremo. Depois, com um lenço, pegou o livro de forma que suas mãos não tocassem a obra asquerosa e levou ao exílio do quarto anexo. O autor dedicava a obra ímpia a Émile Zola? “Devem ser da mesma laia” – concluiu a casta Créssida. Tomou todos os volumes do autor francês e despejou-os na zona de silêncio. “Aqui nunca irão perverter gente decente” – vociferou a zelosa leitora.

Um a um, os autores foram sendo transferidos: Jorge Amado, Eça de Queirós e Gustave Flaubert. Decidiu pegar um escritor mais recente, Jeferson Tenório, muito elogiado nos jornais. Estava lendo O Avesso da Pele, quando encontrou palavrões. “É demais! Eles só pensam nisto!” Lá se foi o literato para o quarto escuro. Buscando abrigo em mulheres, sentou-se com uma xícara de chá para ler Hilda Hilst: “Muito mais limpas e decentes do que estes tarados!” – ela disse. Engasgou. Cuspiu. Afogueou-se por completo: “Uma velha tarada e pornográfica!” Assim foi seu veredito.