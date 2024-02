Um autor de outra era imaginou uma menina negra que se escondia da dona da casa, porque Dona Inácia não gostava de crianças. A descrição da proprietária tem uma dureza que remete a uma época diferente: “Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono (uma cadeira de balanço na sala de jantar), ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora em suma — ‘dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral’, dizia o reverendo. Ótima, a dona Inácia”.

PUBLICIDADE Dona Inácia tinha saudade do tempo da escravidão, quando podia espancar sem limites. Porém, os modos eram outros. No máximo, Dona Inácia poderia torturar a pequena, colocando um ovo cozido fervente na boca e impedindo-a de expelir. O conto insiste que a patroa mantinha a menina negra baseada em um sentimento de caridade com uma órfã. Era louvada pela filantropia. De outro lado, o que mais ligava a “bondosa” Inácia à menina era que a criança virara um saco de pancadas: “O 13 de Maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana”. Sim, Dona Inácia não poderia usar o chicote, contudo continuava cruel, arrogante, violenta com a pequena. Pior, por exercer o tipo mais terrível de sadismo – aquele que se faz em nome do bem. Era a maldade de uma “mulher de bem”. Dizia ao padre: “– Ah, monsenhor! Não se pode ser boa nesta vida... Estou criando aquela pobre órfã, filha da Cesária – mas que trabalheira me dá! A caridade é a mais bela das virtudes cristãs, minha senhora – murmurou o padre. – Sim, mas cansa... – Quem dá aos pobres empresta a Deus. A boa senhora suspirou resignadamente”.

A violência travestida de caridade, a arrogância invocando o evangelho, o sadismo que busca sinais de Deus nos céus é de um poder avassalador. Obtendo aprovação no aquém e no além, esbaldando-se em dar “cocres” (pancadas na cabeça com os nós dos dedos) violentos na pequena órfã, a alma de Inácia dormia em paz entre santos e orações. Seu vasto corpo delinquia, seus dedos violentos causavam dor na indefesa e, à noite, cercada de imagens e rosários, adormecia tranquila, feliz, por ser tão boa.

No texto, vamos ficando com raiva de Dona Inácia, das sobrinhas loiras que também se divertem à custa da menina negra, do vigário e de todo o mundo que se reúne para infernizar quem não pode se defender. Ao final, deprimida, tendo experimentado uma pequena alegria ao tocar em uma boneca, a única felicidade da sua curta e sofrida vida, a menina sem nome morre.

Espero que ninguém reclame de spoiler sobre um texto publicado em 1920. O autor? Alguém capaz de denunciar o sadismo racista de Dona Inácia. Contradição? Antes e depois, o mesmo escritor faria textos com passagens que lemos como preconceituosas. Eu me refiro, claro, a Monteiro Lobato e ao conto Negrinha.

A dor da menina é tão forte; as injustiças e violências são tão destacadas que chorei quando li pela primeira vez. É um conto muito bem escrito, do ponto de vista linguístico e psicológico. No entanto, sabemos, o mesmo Monteiro Lobato, poucos anos depois, escreve o romance O Presidente Negro – o Choque das Raças, com trechos que vão muito além das comparações entre tia Nastácia e um primata. O texto se passa em 2228, uma distopia na qual o autor de Taubaté destilou tudo o que a década de 1920 conseguia elaborar na tradição racista. O livro é um horror indescritível, além de não ser bom como literatura.

O mundo é um lugar ambíguo. Somos contraditórios. Meu primeiro grande incômodo com o racismo veio de um autor com trechos racistas: Monteiro Lobato. Foi uma conversão de afetos. A conversão política veio bem depois, até resultar no livro Preconceito, uma História (Companhia das Letras, 2023), em parceria com Luiz Estevam.

