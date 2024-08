Americana que viralizou com leitura de Machado de Assis virá ao Brasil: ‘Aventura incrível’

Courtney Henning Novak elogia ‘Memórias Póstumas de Brás Cubas' Foto: Reprodução/@courtneyhenningnovak via TikTok

A escritora e influenciadora Courtney Henning confirmou que virá ao Brasil em setembro, para um festival literário. Em postagem no Instagram nesta quinta-feira, 8, a americana disse ser “um sonho se tornando realidade”:

“Estou muito animada para ir a São Paulo no próximo mês e falar no Festival Literário do Museu Judaico, no dia 18 de setembro”, escreveu. “É como um sonho que se tornou realidade. Quando comecei o [projeto] ‘Read around the world’, nunca pensei que ele me levaria para esta aventura incrível.”

PUBLICIDADE Courtney também disse que está fazendo aulas de português. A americana viralizou nas redes sociais em maio, após ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra seminal de Machado de Assis. A leitura faz parte do projeto “Read around the world”, em que ela indica livros de autores de diversos países. Após publicar sobre Memórias Póstumas, a versão em inglês do livro se tornou o mais vendido da categoria “Literatura Latino-Americana e Caribenha” na Amazon dos Estados Unidos. “Eu estou lendo esse livro para o Brasil, para um projeto de leitura de todo o mundo. Por que vocês não me avisaram que era o melhor livro já escrito?”, disse ela no vídeo, elogiando a escrita de Machado de Assis e a tradução de Flora Thomson-Devaux, que assina a versão. “Acho que é meu novo livro favorito”, disse.

Em seguida, Courtney atendeu aos pedidos dos seguidores brasileiros e começou a ler outra obra do autor, Dom Casmurro. Não tardou para que também entrasse na discussão sobre Capitu ter ou não traído Bentinho.

Depois, a influenciadora começou a ler Clarice Lispector - e também se encantou. No dia 16 de julho, afirmou que estava “obcecada” após a leitura de A Hora da Estrela.

“Brasil: como vocês conseguem continuar vivendo a vida normalmente depois de ler Clarice?”, perguntou.

Publicidade

O Festival Literário do Museu Judaico acontece entre os dias 18 a 21 de setembro, em São Paulo.