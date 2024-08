Barack Obama divulga sua lista de livros favoritos de 2024; confira

Barack Obama compartilhou na tarde desta segunda-feira, 12, sua lista de livros favoritos do ano. A tradicional relação, divulgada regularmente pelo ex-presidente dos Estados Unidos, é bastante aguardada pelos fãs de literatura.

Todos os títulos selecionados foram lançados em 2024, com exceção de Of Boys and Men: Why the Modern Male Is Struggling, Why It Matters, and What to Do About It, de 2022.

“Li alguns livros incríveis nos últimos meses e queria compartilhar alguns dos meus favoritos. Me avise se você tiver alguma recomendação de livros que eu deveria conferir!”, escreveu o político.

Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos Foto: Reprodução/Instagram/Barack Obama

Veja a lista: