Como Harry e Meghan descobriram livro de Carley Fortune e decidiram transformá-lo em filme

O primeiro livro de Fortune, Depois Aquele Verão, de 2022, alcançou o topo da lista de mais vendidos do jornal The New York Times. Me Encontre no Lago logo alcançou o mesmo feito. Agora, ela está no Brasil para divulgar o lançamento nacional de Este Verão Vai Ser Diferente, seu terceiro livro - todos publicados pela editora Buzz.

Em conversa com o Estadão na manhã desta quarta, 11, ela revelou como Harry e Meghan descobriram seu livro e como foram os bastidores da negociação. “Foi muito emocionante. Foi o verão em que Me Encontre no Lago foi lançado no Canadá. O que acontece é que há uma série de produtores e diferentes empresas que meio que expressam interesse no projeto”, disse.