Fenômeno do romance Young Adult com mais de 81 milhões de views no TikTok vem para a Bienal de SP

O livro, lançado originalmente em 2022, ficou 14 semanas na lista de best-sellers do The New York Times - e vendeu mais de 1 milhão de cópias. A obra ganhou popularidade quando explodiu no TikTok, tornando-se um dos livros mais comentados na rede. A hashtag do livro na plataforma já soma mais de 81 milhões de views.

A obra, que também irá se tornar série na Prime Video, fala sobre Percy e Sam, dois amigos inseparáveis que decidem arriscar a amizade e assumir o amor que sempre sentiram um pelo outro.

Carley Fortune também é autora de Meet Me at the Lake, que deve virar série pela Netflix pelas mãos da produtora do princípe Harry e de Meghan Markle, Archewell Productions.