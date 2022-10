Dia Nacional do Livro: por que data é comemorada em 29 de outubro

Publicidade

O Dia Nacional do Livro é comemorado anualmente no dia 29 de outubro. Quem se pergunta o porquê de a data ter sido escolhida no Brasil vai encontrar uma razão diretamente relacionada com a data de fundação da nossa Biblioteca Nacional.

Temendo uma invasão dos franceses comandados por Napoleão Bonaparte, a família real de Portugal veio para terras americanas em 1807, mas, em meio à confusão, a chamada Biblioteca dos Reis, com diversos livros, acabou sendo deixada para trás na Europa. Em 1810, os livros da corte passaram a ser transportados para a nova casa da família real, o Rio de Janeiro, em ao menos três viagens marítimas.

Imagem do interior da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro

Os livros foram inicialmente armazenados em um andar do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, sendo transferidas ao Convento do Carmo, local considerado mais adequado, pouco depois. O Decreto de 29 de outubro de 1810, que autorizou a mudança, é considerado, hoje, como a data de fundação da Biblioteca Nacional.

À época, a própria língua portuguesa era bem diferente, conforme é possível verificar no próprio texto do decreto: “Manda accommodar a Bibliotheca Real no logar onde estavam as catacumbas dos religiosos do Carmo junto à Real Capella”.