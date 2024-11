Ana Claudia Quintana Arantes começou a ficar conhecida do grande público em 2012, depois que uma palestra dela viralizou. Médica referência em cuidados paliativos no Brasil, ela disse, lá, uma frase que virou mantra e o título do livro que a transformou em escritora best-seller publicada em diversos países: A Morte é um Dia Que Vale a Pena Viver.

Lançado originalmente em 2016, o livro, no catálogo da Sextante, já foi o mais vendido em muitas ocasiões e ocupa hoje o segundo lugar na categoria Morte e Luto, Saúde e Família na Amazon. Ela perde para ela mesma. O mais vendido nesta categoria é Cuidar Até o Fim, o livro que ela acaba de lançar e sobre o qual ela conversou com o Estadão. O terceiro lugar? Ela, de novo - com Histórias Lindas de Morrer. Ao todo, seus livros somam 1 milhão de exemplares vendidos.

PUBLICIDADE Como a morte é um dos grandes temas do cinema e da literatura, porque é um dos grandes temas da vida, perguntamos à médica e escritora quais são os livros e filmes que melhor retratam as questões que envolvem a morte - a consciência da finitude, a preparação para o momento final, a despedida. E de que forma a arte pode ajudar neste momento. “A literatura e o cinema são caminhos que não exigem tanta coragem para a gente encarar - como a vida exige. Então é mais fácil você ler um livro sobre a história de uma pessoa com Alzheimer do que você ter o diagnóstico ou cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Você vai mais feliz para ver uma peça de teatro sobre luto ou situações difíceis, vai ao cinema para ver uma condição crítica de adoecimento, de finitude... Você vai com o propósito de aprender e de ver como a arte pode beneficiar a experiência da vida real”, ela explica.

Tudo isso ajuda, em sua opinião. E ajuda porque são questões que confrontamos e caminhos que percorremos com mais tranquilidade porque não estamos em perigo sentados quando sentamos para ver um filme ou ou ler um livro.

“Mais isso te prepara para enfrentar as coisas que vão ser de fato reais na sua vida”, ela segue. “E você vai lembrar como foi no filme ou no livro. E quando estiver acontecendo na sua vida, vai querer se aproximar do resultado de uma obra única, e nossa vida é uma obra de arte, porque não tem como imitar uma vida - você tem a sua e só a sua é suficiente para que você diga que está valendo a pena.”

A seguir, sua lista - a lista que ela indica para os seus pacientes.

Filmes

Livros