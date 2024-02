Vinhos, queijos e iogurtes são como uma exposição sem precedentes por aqui. Frutas e verduras, a galeria temporária fraca. Comparada a uma feira de rua paulistana, a galeria é como comparar a coleção de impressionistas do Musée d’Orsay com a do Masp.

Só dois tipos de uvas: uma espanhola verde azeda, e uma docíssima e desconhecida uva rosa peruana, que comprei depois de experimentar. A tal uva foi o hit do inverno.

Não só fui esculachado por duas gerações da família, ao comprar uvas importadas na terra das uvas, como responsabilizado por me aliar ao desastre ambiental. E jamais poderia ter comprado uma fruta fora da estação. Não se faz mais isso.