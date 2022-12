De Timothée Chalamet a Benzema: atores e jogadores de futebol brilham na moda masculina em 2022

EFE - Os atores Timothée Chalamet, Robert Pattinson ou Chris Hemsworth são referências de estilo, as marcas de moda sabem disso e recorrem a eles para definir tendências, arrastando sua fama para fora da tela.

Mas eles não são os únicos, isso também acontece com jogadores como Leonel Messi, Cristiano Ronaldo ou Griezmann. Sua imagem vai além dos campos de jogo.

Cena de Leonel Messi e Cristiano Ronaldo jogando xadrez na campanha da marca Foto: Annie Leibovitz

Karlie Kloss, Irina Shayk, Gigi ou Bella Hadid são alguns dos nomes das modelos mais populares, nomes que transcendem as passarelas para se tornarem ícones de estilo.

No entanto, seu papel principal não é comparável ao de seus colegas homens e, exceto nas passarelas, sua presença é substituída por atores muito populares que assumem e são a imagem de perfumes, automóveis ou grandes empresas de moda.

É o caso de Chris Hemsworth, o protagonista de Thor, que há cinco anos é a imagem do perfume Boss Bottled e há um ano a empresa faz dele um embaixador global de suas campanhas.

Sem dúvida, seu físico e sua aparência atlética como um grande atleta tiveram muito a ver com a empresa que o notou. Para eles, o ator australiano personifica “um estilo de vida equilibrado” e a imagem ideal para oferecer coleções mais informais.

O ator Robert Pattinson posa antes do desfile da marca, em Paris

Para a Dior, o ator Robert Pattinson expressa “ousadia e elegância” na mesma proporção, por isso é a imagem de sua campanha Primavera 2023. Embaixador da firma francesa, durante alguns anos o ator, que ganhou fama com a saga Crepúsculo, usa roupas que combinam alfaiataria com roupas esportivas.

Dior é a empresa que também tem Johnny Deep em seu portfólio, na imagem de seu perfume Sauvage.

A ousadia na hora de escolher o figurino faz com que um tapete vermelho seja sempre um evento e tanto para Timothée Chalamet. Ele nunca deixa ninguém indiferente e a comoção causada por seu “look” durante o Festival de Veneza - um desenho de Haider Ackermann - é prova disso.

O jogador Karim Benzema se tornou garoto propaganda da marca Foto: Fendi

Alexander McQueen, Dior, Stella McCartney, Vivienne Westwood ou Louis Vuitton vestiram o ator francês em estreias tão importantes como Adoráveis Mulheres ou no Oscar, no entanto, quem exigiu sua imagem foi Cadillac.

A montadora americana juntou ele e Winona Ryder em um divertido anúncio em que se tornava filho de Edward Mãos de Tesoura, no qual, apesar de ter herdado as mãos do pai, podia dirigir sem nenhum problema.

Ter interpretado Simon Basset, duque de Hastings, na popular série da Netflix Os Bridgertons, fez com que Rege-Jean Page fosse objeto de desejo de grandes empresas.

Imagem de Longines, Armani também o notou para torná-lo um embaixador de seu perfume Code por representar “as nuances de uma masculinidade delicada e profunda, que não é ostensiva ou chamativa”, como explicaram. Uma colaboração que o levou a usar ternos de grife várias vezes.

O ator, que em 2023 estreará Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes, no qual também participam Hugh Grant e Chris Pine, também foi escolhido pela Audi para representar a empresa com um slogan significativo: “Há visões que mudam tudo”.

O protagonista de Casa Gucci, Adam Driver, é a imagem da última fragrância da Burberry. Loewe, longe de prejudicar a idade, como muitos outros, focou na velhice e contratou Anthony Hopkins, de 84 anos, este ano como o rosto de sua coleção outono-inverno 2022.

O ex-jogador de futebol David Beckham tem sido, de longe, a estrela a ser seguida por muitos de seus companheiros de equipe. Ele abriu o caminho para o futebol na moda, sendo a imagem da própria cueca, mas também de grandes marcas.

Ex-jogador lançou marca própria de cueca e se tornou símbolo da moda S Foto: Ibraheem Al Omari / Reuters

Os últimos que entraram na onda, desta vez juntos, foram Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Ambos estrelaram a campanha das malas da Louis Vuitton logo no início da Copa do Mundo no Catar, fotografadas por Annie Leibovitz.

O jogador de futebol francês Antoine Griezmann assinou contrato com a Mango Man como a imagem da moda masculina atual e moderna; enquanto a empresa italiana Fendi concentrou-se em Karim Benzema como embaixador de seus novos sapatos e Jean Paul Gaultier pediu a ele para promover um modelo de óculos vintage.