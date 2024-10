Giorgio Armani é eterno, para o bem e para o mal (principalmente para o bem)

NOVA YORK — Pessoas da moda raramente respondem bem a regras ou até sugestões, então foi um golpe de mestre que todos aderiram ao código de vestimenta “black tie” exigido na noite de quinta-feira, 17, no desfile de Giorgio Armani na Park Avenue, em Nova York.

Linda Fargo, diretora de moda da loja de departamentos de luxo Bergdorf Goodman, vestiu um fascinator preto e um vestido de veludo com ombreiras de miçangas; o poderoso estilista Law Roach usou um casaco adornado com penas pistache; até Mel Ottenberg, o editor da revista Interview cujo uniforme de trabalho é tão invariável quanto o de um personagem de desenho animado, estava usando um paletó de smoking Armani com seus jeans azuis.

Miçangas e bege no desfile da Armani em Nova York. Foto: Jonas Gustavsson/The Washington Post

Mas Armani, o magnata italiano do minimalismo extravagantemente sofisticado, impõe respeito. Em uma indústria de hipérbole sem sentido, Armani realmente criou algo novo nos anos 1980. Ele foi pioneiro na estratégia de vestir celebridades, arrancando de Hollywood as mangas cafonas do tule e fazendo as estrelas de cinema parecerem com as estatuetas que elas trabalharam tanto para conquistar. Ele fez com que a alfaiataria ligeiramente oversized e sem forro parecesse máscula, reinventando a sensualidade masculina com Richard Gere em Gigolô Americano (1980).

Linda Fargo, diretora de moda feminina da Bergdorf Goodman, loja de departamentos de luxo de Nova York. A executiva foi ao desfile vestindo um Armani de veludo e um fascinator. Foto: Jonas Gustavsson/The Washington Post

PUBLICIDADE E parece loucura dizer, mas, ei, o cara tem 90 anos, então vamos direto ao ponto: Giorgio Armani inventou o bege. Bege como sinônimo de bom gosto. Ele fez com que o minimalismo parecesse cool e ambicioso repetidas vezes: uma escolha de um entendido em vez de uma rendição aos perigos da cor e das estampas.

Agora que a indústria da moda está esgotada de criatividade, suas inovações e originalidade estão mais claras do que nunca. Fear of God, The Row, as grandes marcas tentando o quiet luxury (luxo discreto) – todas colhendo os frutos de Armani. Quando você veste um blazer oversized, um frequentador de desfiles me disse, “você apenas parece um publicitário.” (Uau) Mas quando a peça é um Armani – bem, você parece a única pessoa no mundo que está tão confortável de terno quanto de pijamas. É o tecido, a construção cuidadosa que faz parecer relaxado, mas com compostura... o bege.

O ‘passeio’ de quinta-feira, 17, foi a coleção Primavera 2025 da Armani, que normalmente é apresentada no último dia da Semana de Moda de Milão em setembro, mas desta vez celebrou a reforma da loja da marca em Nova York. Uma meditação que fluía do bege ao marrom, do rosa chiclete ao pêssego e azul... a coleção estava repleta de lembretes em maior ou menor escala de seu senso de beleza, seu coração, seu humor astuto.

O desfile da Armani em Nova York foi um espetáculo de tons neutros, rosas e azuis. Foto: Jonas Gustavsson/The Washington Post

Havia tecidos de alfaiataria suaves e macios, e mulheres em trajes de noite descomplicados com sapatos baixos. Um sujeito tinha sua gravata jogada sobre o ombro, enquanto outro modelo carregava um cachorro, e até isso era belamente bege.

Armani nunca será ostentoso, e isso faz com que os designers que colocam celebridades naqueles grandes vestidos chamativos pareçam estar desperdiçando o tempo de todos. Por que você iria querer parecer um enfeite de Natal quando pode parecer alguém que tem servos para desembrulhar seus presentes?

Sim, as roupas do estilista às vezes têm o brilho do luxo sem graça – aquele sentimento de lounge cinza calmo demais de aeroporto, talvez o verdadeiro esperanto do século 21 – e seus tons pastéis podem parecer datados.

Modelo desfila com cachorro na passarela da Armani, em Nova York. Foto: Jonas Gustavsson/The Washington Post

Judith Thurman, da The New Yorker, certa vez chamou Armani de um “Prometeu que acredita roubar o fogo do chique sagrado para difundir para a massa” e disse que ele era um “campeão dos inseguros, dos recém-nascidos, dos que duvidam de si e dos inocentes” e que “esse tem sido seu charme para os iniciantes de Hollywood, homem e mulher, de todas as idades.”

Seu sucesso coincide com a história da riqueza se tornando cada vez mais concentrada e esteticamente calcificada, por meio dos felizes anos 1980 dos yuppies (os “jovens urbanos”), os globalizados anos 1990 e o fluxo de capital para um 0,0001% de alguma forma onipresente mas invisível ao redor de todo o mundo. Mas você olha para o tecido de um terno masculino e a maneira como ele cai enquanto um modelo anda, ou o meticuloso bordado de contas de vidro em um casaco de noite azul claro feminino, e você simplesmente pensa: Uau. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.