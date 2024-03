Iris se tornou um ícone fashion aos 84 anos, em 2005, quando estrelou uma exposição no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. À época, uma mostra havia sido cancelada no museu, dando espaço a Rara Avis: Selections from the Iris Apfel Collection, com a coleção de joias da designer. A exposição logo se tornou um sucesso de público.

A estilista iniciou a carreira ao lado do marido, Carl Apfel – morto em 2015, aos 100 anos. Os dois viajavam o mundo em busca de objetos exóticos para decorar a casa de clientes poderosos. Ela ainda foi responsável pela decoração da Casa Branca durante o mandato de nove presidentes, de Truman a Kennedy e de Johnson a Clinton.