Sem urgências desnecessárias: ‘Quero ter um tempo de resposta que seja humano’

O tal curso de escutatória de Rubem Alves certamente seria um fracasso nos dias atuais. Sou prova viva dessa falação. Nas últimas duas semanas, estive a trabalho em três cidades brasileiras. Como um post “vivo” que aparece nas redes sociais, desenvolvi narrativas e boas histórias para cada uma dessas cidades. Criei o que chamamos hoje de conteúdos – aliás, ótimos conteúdos –, feitos para entreter meus seguidores. O problema não está lá na minha página @fhits, veja bem; lá não sou uma pessoa, sou um endereço – sou chamada de página e isso deve ter um motivo. O problema está em lidar, falar, reagir e escutar dentro da vida real como se fôssemos essa realidade virtual e não humanos. O problema está em nos tornarmos essa página e mimetizarmos o comportamento de uma IA. Como se, como humanos, tivéssemos de nos comportar como se comportam o Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Facebook ou sei lá mais o quê. Essa é a minha revolta. Explico.

Não quero responder a mensagens automaticamente para satisfazer a minha angústia ou a de quem as enviou. Não dou conta do volume de urgências desnecessárias das nossas interações diárias online e, mais do que isso, não quero responder a mensagens sem pensar no que elas realmente significam. Quero ter um tempo de resposta que seja humano, quero ter um espaço de silêncio para mergulhar nesses diálogos reais. Quero ter a liberdade de ficar com um áudio de 4 minutos de um parente ou um convite online por dias, sem ter de responder. Por quê? Simplesmente porque não sei a resposta. Não sei se quero ou consigo ir ao tal evento e também não sei como responder ao tal áudio enorme na mesma hora que ele chegou. Não sou uma máquina inteligentíssima que, unindo algoritmos, tem as melhores e mais adequadas respostas. Por isso, não respondo e sou muitas vezes tachada de mal-educada. De tempos em tempos, me perco da Alice e começo a me comportar como a máquina que espero/esperam de mim. Respondo a tudo, me sinto parte do movimento ininterrupto, estou no fluxo. Mas, em pouco tempo, me desespero, me apavoro, me entristeço, me sinto incapaz dessa vida demandada ao máximo. Repenso, me revolto e volto a ser eu, humana. "