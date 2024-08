5 novos álbuns de música clássica que merecem seu tempo e atenção

Essa quarta parte da vibrante viagem do grupo Wild Up pelas obras de Julius Eastman (1940-90) não foca na visão áspera e ardente de Eastman sobre minimalismo (Stay on It, Femenine e Gay Guerrilla), mas em seu lado sóbrio e espiritual. Este volume apresenta peças que poderiam facilmente se encaixar em uma cerimônia religiosa — embora de forma idiossincrática. A abertura, Our Father, entre suas últimas partituras sobreviventes, é para duas vozes masculinas e possui o som sombrio, remetendo a um canto medieval; Davóne Tines foi sobreposto em dueto de harmonia próxima com ele mesmo, e seu barítono vasto e severo é perfeito para esta música.

Tines também é um modelo de clareza focada na declamação fervorosa de Prelude to the Holy Presence of Joan d’Arc. Eastman pretendia que ela fosse como um complemento a The Holy Presence of Joan d’Arc, 20 minutos fervilhantes e emotivos, gravados aqui na transcrição de Clarice Jensen para 10 violoncelos por um Seth Parker Woods muito sobreposto. Embora o solo Piano 2 não seja explicitamente sagrado, sua qualidade meditativa faz com que ele se sinta em casa nesta companhia. Os momentos pacíficos da peça, até mesmo sussurrantes, continuam caindo em intensidade desconsolada, mas Richard Valitutto mantém um núcleo de serenidade no meio de toda a paixão acalorada. — Zachary Woolfe