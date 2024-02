A performance de Alicia Keys no Super Bowl 2024, no último domingo, dia 11, passou por uma leve “edição” na versão disponibilizada na internet. Como convidada especial de Usher, que encabeçou o tradicional show de intervalo, os fãs perceberam uma diferença entre os vocais da cantora durante o espetáculo ao vivo e no vídeo com a apresentação viabilizada posteriormente no YouTube. Confira:

“Na noite passada, a voz de Alicia Keys falhou (primeiro vídeo), e curiosamente, o canal oficial da NFL no YouTube parece estar tentando apagar esse pequeno momento, pois o editou em sua postagem (segundo vídeo)”, diz o post na rede social X (antigo Twitter). Outros usuários na rede também notaram a falha.

Usher e Alicia Keys em apresentação durante o Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show Foto: Steph Chambers/Getty Images via AFP

A música em foco era If I Ain’t Got You, presente no álbum The Diary of Alicia Keys de 2003, um dos grandes sucessos da cantora. Alicia interpretou a canção enquanto estava sentada ao piano vermelho.

Diante das especulações online sobre a possível “falha” na apresentação, o produtor musical Swizz Beatz, e marido de Alicia Keys, defendeu a cantora na segunda-feira, dia 12, em postagem no Instagram, afirmando que os fãs estavam “focando no aspecto errado”.

PUBLICIDADE “Vocês estão falando da coisa errada! Vocês não estão vendo aquele vestido incrível cobrindo todo o estádio. A performance de hoje à noite foi simplesmente incrível com dois gigantes incríveis!”, diz a postagem.

Após If I Ain’t Got You, Alicia Keys também apresentou My Boo ao lado de Usher, outra colaboração de sucesso entre os dois artistas. Além de Keys, HER, Jermaine Dupri, Lil Jon, Ludacris e Will.i.am juntaram-se ao cantor no palco.