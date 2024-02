Usher levanta o público no intervalo do Super Bowl com show repleto de convidados e grandes sucessos

Antes, ela já havia iniciado sua participação no show cantando If I Ain’t Got You e depois fez o dueto com Usher. Ela se apresentou no meio do campo em um piano que parecia um pedaço vermelho de escultura abstrata.

Um dos pontos altos do show foi a apresentação da música U Got It Bad, quando o cantor tirou a camisa durante a performance, gerando gritos da plateia. Usher também trouxe como convidada a cantora HER; Ludacris e Lil Jon com quem performou a música Turn down for what. Usher encerrou o show com seu grande sucesso, a música Yeah!.