Any Gabrielly: ‘Eu precisava de mais espaço para criar’

Um dos fenômenos teen mais bem-sucedidos dos últimos anos, o grupo Now United anuncia novidades a seus fãs. A primeira é de que eles vão fazer seu primeiro show em um estádio e este show será no Brasil, dia 19 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A segunda é que Any Gabrielly, a integrante brasileira do grupo, grande responsável por fazer do Now um acontecimento no Brasil, está de saída.

A cantora Any Gabrielly Foto: Mateus Aguiar

Any vai fazer o show com os amigos no dia 19, mas já de malas prontas para se lançar em carreira solo.Any, uma jovem de 19 anos que nasceu em Guarulhos, na Grande São Paulo, e viveu no bairro da Freguesia do Ó, zona oeste da Capital, antes de ser descoberta pelos produtores do projeto, falou com o Estadão. Ela diz que não consegue descrever o turbilhão que vive no momento, com show e saída ao mesmo tempo. “Está tudo indo muito além do que eu posso compreender. Estou planejando muito as coisas, fico querendo que tudo seja perfeito, mas sei que vai rolar uma nostalgia, uma lágrima positiva.”Por suas palavras, a saída do Now United depois de integrar o grupo em 2017 foi uma escolha sua. “Eu queria mais espaço para fazer minhas coisas e, felizmente, tudo se alinhou.” Any procurou o empresário Simon Fuller, o responsável pelo Now United, e expôs seus sonhos. Ele a ouviu e entendeu que poderiam trabalhar juntos.

Simon não dorme no ponto. Agente e produtor de TV, este britânico criou a série Idols (Ídolos, no Brasil), ajudou a criar o programa So You Think You Can Dance, transmitido no canal Fox, inventou o Now United e agenciou gente como David e Victoria Beckham, Annie Lennox, Steven Tyler, Lewis Hamilton, Andy Murray, Carrie Underwood, Lisa Marie Presley e Spice Girls. Logo, o fato de não ter deixado Any voar para pousar em outro terreno significa muito. Ele se pronunciou sobre a nova contratada em um texto enviado pelos assessores de imprensa. “Any é um talento extraordinário que representa o Brasil com orgulho e paixão e cuja trajetória reflete perfeitamente o conceito do Now United.”Any disse ainda ao jornal que tem Beyoncé como um ídolo que sabe conduzir a carreira de forma exemplar e que respeita a cantora Anitta, mas que sabe que suas jornadas são muito diferentes. “Eu amo música pop e será ela a minha busca no disco novo”, disse, sem dar mais detalhes sobre como será seu primeiro álbum solo. Eis um nome que deve crescer nos próximos meses.