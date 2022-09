Apresentações em boates de Barbra Streisand são lançadas em disco

Uma série de apresentações de 1962 de Barbra Streisand em uma boate de Manhattan antes de se tornar uma superestrela foi remasterizada e será lançada em novembro.

Barbra Streisand - Live at the Bon Soir traz músicas de três noites na boate Bon Soir em Greenwich Village. As sessões da cantora-atriz levaram a seu primeiro contrato com uma gravadora. A Columbia Records e a Legacy Recordings anunciaram na sexta-feira que as sessões remasterizadas seriam lançadas em 4 de novembro.

Barbra Streisand na festa do Oscar de 2019

As apresentações pretendiam se tornar o primeiro álbum de Streisand, mas muitas das músicas foram refeitas como gravações de estúdio e lançadas como seu álbum de estreia The Barbra Streisand Album, vencedor de três prêmios Grammy em 1963.Alcançou o top 10 na parada da Billboard, tornando-se a artista feminina mais vendida no país

Streisand manteve as gravações em sua coleção pessoal e aprovou o lançamento depois que o engenheiro Jochem Van der Saag usou moderna tecnologia para melhorar a qualidade, de acordo com um comunicado à imprensa.

A acústica da boate não foi feita para gravação profissional, mas técnicas modernas permitiram que Van der Saag separasse os vocais de Streisand dos sons do instrumento.

O lançamento permitirá que os ouvintes “testemunhem Streisand, de 20 anos, no início de sua carreira inigualável”, disse o anúncio.

“Eu nunca tinha estado em uma boate até cantar em uma”, disse Streisand em um comunicado, observando que o lançamento ocorre 60 anos após as sessões do Bon Soir.