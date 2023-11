Baterista do Red Hot Chili Peppers é visto em show de Jorge e Mateus após tocar Legião Urbana no Rio

O baterista Chad Smith, da banda Red Hot Chili Peppers, foi visto, mais uma vez, aproveitando intensamente a sua estadia no Brasil. Nesta quarta-feira, 8, o músico foi filmado curtindo um show da dupla Jorge e Mateus em um bar sertanejo em São Paulo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a dupla canta a música Todo Seu enquanto Chad aparece na plateia, próximo ao palco. Usuários do X, antigo Twitter, brincaram com o registro. “Ele é um bom vivant”, apontou um internauta. “Red Hot Chili Peppers na Festa de Barretos é real”, disse outra.

Chad Smith, baterista da banda Red Hot Chili Peppers, foi visto curtindo um show de Jorge e Mateus em São Paulo. Foto: @RHCPbr via X

A banda se prepara para um show que fará na capital paulista no Estádio do Morumbi na próxima sexta, 10. O grupo já passou com a Unlimited Love Tour no Rio de Janeiro e em Brasília. Após o show em São Paulo, eles ainda seguem para Curitiba e Porto Alegre.

Não é a primeira vez que Chad aparece em “rolês aleatórios” pelo Brasil. Durante a estadia do RHCP no Rio, ele chegou a tocar músicas do Legião Urbana com músicos que se apresentavam em um bar. “Acho que, independentemente de gênero musical, esse cara é uma lenda para todos”, escreveu o músico Rafael Soares, que tocou com o baterista.

